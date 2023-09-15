В Латвии утвердили новое правительство

Состав был предложен кандидатом на пост премьер-министра Эвикой Силиней. За утверждение проголосовали 53 депутата парламента.

Силиня подчеркнула, что в центре работы правительства будет человек. Главным направлением деятельности станет проблема удорожания электроэнергии и кредитов, а также госбезопасность, укрепление обороноспособности, экономический рост.