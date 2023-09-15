Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что успешное проведение СВО Россией стало бы «знаком для таких диктаторов», как председатель КНР Си Цзиньпин . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.

Такое заявление Бербок сделала во время ответа на вопрос о том, каким она видит окончание конфликта на Украине. По её мнению, конфликт должен закончится победой Украины, так как победа России «подаст сигнал таким мировым диктаторам, как Си Цзиньпин».