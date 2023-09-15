Бербок назвала Си Цзиньпина диктатором

Бербок назвала «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что успешное проведение СВО Россией стало бы «знаком для таких диктаторов», как председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Fox News.
Такое заявление Бербок сделала во время ответа на вопрос о том, каким она видит окончание конфликта на Украине. По её мнению, конфликт должен закончится победой Украины, так как победа России «подаст сигнал таким мировым диктаторам, как Си Цзиньпин».
Напомним, что 21 июня похожее заявление сделал президент США Джо Байден. Обсуждая сбитый над территорией США китайский аэростат, Байден заявил, что потеря летательного аппарата «очень расстроила» Си Цзиньпина.
«Это большой конфуз для диктаторов», – заявил он.
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