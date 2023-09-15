США включили в санкционный список три основных СМИ Ирана

США ввели санкции против трёх ведущих СМИ Ирана
Соединённые Штаты включили в санкционный список три ведущих иранских СМИ. Об этом сообщили в американском Минфине.
Отмечается, что под ограничения попали информационные агентства Fars и Tasnim, а также телеканал Press TV.
Кроме того, министерство ввело санкции против 25 физлиц в Иране.
В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.