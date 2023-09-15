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США ввели санкции против трёх ведущих СМИ Ирана

Соединённые Штаты включили в санкционный список три ведущих иранских СМИ. Об этом сообщили в американском Минфине.

США включили в санкционный список три основных СМИ Ирана
© RT на русском

Отмечается, что под ограничения попали информационные агентства Fars и Tasnim, а также телеканал Press TV.

Кроме того, министерство ввело санкции против 25 физлиц в Иране.

В августе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не пойдёт на смягчение санкций против Ирана даже после освобождения Тегераном пяти американских граждан.