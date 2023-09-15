США включили в санкционный список три основных СМИ Ирана

Соединённые Штаты включили в санкционный список три ведущих иранских СМИ. Об этом сообщили в американском Минфине.

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Отмечается, что под ограничения попали информационные агентства Fars и Tasnim, а также телеканал Press TV.

Кроме того, министерство ввело санкции против 25 физлиц в Иране.