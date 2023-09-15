Гросси заявил, что Россия может помочь взаимодействию КНДР и МАГАТЭ

В МАГАТЭ рассказали о надеждах на Россию
Россия может помочь наладить контакт КНДР и с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. Его слова передает Yonhap.
«Гросси подчеркнул, что Россия "может помочь" Северной Корее взаимодействовать с МАГАТЭ или создать "пути для укрепления доверия", которые были нарушены между КНДР и другими странами», — говорится в материале.
По словам главы агентства, он надеется на контакт с КНДР. При этом стороны пока не обсуждали допуск инспекторов в Северную Корею.
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