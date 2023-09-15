Зеленский не вошел в рейтинг самых влиятельных евреев года
Израильская газета The Jerusalem Post не включила в своей ежегодный https://www.jpost.com/influencers/50jews-23 рейтинг самых влиятельных евреев президента Украины Владимира Зеленского. Внимание на это обратило РИА Новости.
В рейтинге The Jerusalem Post 52 строчки. Он составляется по случаю Рош ха-Шана - еврейского Нового года.
Первое место в рейтинге газета отдала главе американской компании Open AI (чат-бот ChatGPT) Сэму Альтману, на втором месте - израильский премьер Биньямин Нетаньяху, а третье досталось госсекретарю США Энтони Блинкену.
РИА Новости отмечает, что замыкает рейтинг Евгений Пригожин с пометкой «посмертно».
В сентября 2022 года Зеленский занимал первое место в рейтинге The Jerusalem Post. Вторая строчка была у Яира Лапида, занимавшего пост премьера Израиля, третье - у премьер-министра Франции Элизабет Борн.