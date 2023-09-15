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Грета Тунберг оказалась под угрозой тюремного заключения второй раз за год

Шведская экоактивистка Грета Тунберг снова оказалась под угрозой тюрьмы из-за отказа выполнять распоряжения полицейских во время акции. Об этом сообщает Reuters.

Еще 24 июля Тунберг вместе с другими членами организации Reclaim the Future перекрыли дорогу нефтевозам в порту города Мальме. Акция была не согласована и привела к блокировке автомобильного движения, отметила городской прокурор Изабель Экберг.

Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»

«Девушка отказалась выполнить требование полиции покинуть место», — добавила она.

Протестная акция состоялась всего спустя несколько часов после первого суда, на котором Тунберг оштрафовали на 2,5 тысячи шведских крон (около 19 тысяч рублей). Ее признали виновной в неповиновении полиции во время акции протеста в том же порте в июне. В качестве наказания активистка тогда могла получить до шести месяцев тюрьмы. По словам прокуратуры, за повторное нарушение ей грозит тюремное заключение.

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