Грета Тунберг оказалась под угрозой тюремного заключения второй раз за год

Еще 24 июля Тунберг вместе с другими членами организации Reclaim the Future перекрыли дорогу нефтевозам в порту города Мальме. Акция была не согласована и привела к блокировке автомобильного движения, отметила городской прокурор Изабель Экберг.

Протестная акция состоялась всего спустя несколько часов после первого суда, на котором Тунберг оштрафовали на 2,5 тысячи шведских крон (около 19 тысяч рублей). Ее признали виновной в неповиновении полиции во время акции протеста в том же порте в июне. В качестве наказания активистка тогда могла получить до шести месяцев тюрьмы. По словам прокуратуры, за повторное нарушение ей грозит тюремное заключение.