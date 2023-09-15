Грета Тунберг оказалась под угрозой тюремного заключения второй раз за год
Шведская экоактивистка Грета Тунберг снова оказалась под угрозой тюрьмы из-за отказа выполнять распоряжения полицейских во время акции. Об этом сообщает Reuters.
Еще 24 июля Тунберг вместе с другими членами организации Reclaim the Future перекрыли дорогу нефтевозам в порту города Мальме. Акция была не согласована и привела к блокировке автомобильного движения, отметила городской прокурор Изабель Экберг.
«Девушка отказалась выполнить требование полиции покинуть место», — добавила она.
Протестная акция состоялась всего спустя несколько часов после первого суда, на котором Тунберг оштрафовали на 2,5 тысячи шведских крон (около 19 тысяч рублей). Ее признали виновной в неповиновении полиции во время акции протеста в том же порте в июне. В качестве наказания активистка тогда могла получить до шести месяцев тюрьмы. По словам прокуратуры, за повторное нарушение ей грозит тюремное заключение.