В США сравнялось число сторонников Байдена и Трампа на выборах

По результатам опроса среди американцев, на президентских выборах нынешний президент США Джо Байден и экс-глава Белого дома Дональд Трамп набрали бы одинаковое количество голосов — по 39 процентов. Об этом говорится в опросе агентства Reuters.

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В приведенных данных, каждый пятый американец пока что не определился, за кого надо голосовать. Если же брать симпатии независимых избирателей, которые не являются сторонниками демократов или республиканцев, то среди них большинство поддерживает Трампа. За бывшего президента готовы голосовать 32 процента, за действующего — лишь 30 процентов.

При этом большое количество американцев обеспокоены возрастом кандидатов. 77 процентов от общего количества респондентов считают, что Байден слишком стар для президентского кресла. Насчет Трампа цифры поменьше — лишь 56 процентов.