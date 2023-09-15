Орбан: риск краха экономики заставит ЕС перейти в «лагерь мира»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил траты Евросоюза на поддержку Украины более чем в 730 миллионов евро. В эфире
радио Kossuth он заявил, что разрушение экономической ситуации может побудить ЕС прекратить выделять Киеву денежные средства и «вступить в «лагерь мира» и как можно скорее положить конец войне».
«Украина не может вести эту войну, если мы не будем давать на нее оружие и кучу денег», - подчеркнул Орбан.
Он уточнил, что подобная помощь «не приблизила наступление мира, а только отдалила его».
Орбан отметил, что власти правительства других государств, в отличие от Венгрии, могут выступать за продолжение конфликта, но простые европейцы нет.
Ранее постпред России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что ООН в 2023 году направила финансовую помощь Украине в размере $1,8 млрд, таким образом, она получила на $1 млрд больше, чем Афганистан.