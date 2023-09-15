Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил траты Евросоюза на поддержку Украины более чем в 730 миллионов евро. В эфире

радио Kossuth он заявил, что разрушение экономической ситуации может побудить ЕС прекратить выделять Киеву денежные средства и «вступить в «лагерь мира» и как можно скорее положить конец войне».

«Украина не может вести эту войну, если мы не будем давать на нее оружие и кучу денег», - подчеркнул Орбан.

Он уточнил, что подобная помощь «не приблизила наступление мира, а только отдалила его».

Орбан отметил, что власти правительства других государств, в отличие от Венгрии, могут выступать за продолжение конфликта, но простые европейцы нет.