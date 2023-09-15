Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Ханом
Украинский президент Владимир Зеленский провёл встречу с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.
Фотографии со встречи опубликованы в Telegram-канале Зеленского.
Он назвал сотрудничество Киева с МУС «абсолютно системным».
Зеленский также заявил, что в результате будут «справедливые результаты».
В августе МИД России внёс в стоп-лист прокурора Международного уголовного суда. В министерстве отметили, что Хан причастен к выдаче ордера на арест российского руководства.