Лукашенко посоветовал западникам поискать бревно в собственном глазу
"Поискать бревно в собственном глазу", напомнив о военных устремлениях Польши, посоветовал Александр Лукашенко в ходе совместного с президентом России Владимиром Путиным 15 сентября общения с журналистами.
Дело в том, что один из вопросов, заданных репортерами, касался итогов визита в Россию лидера КНДР Ким Чен Ына. Кроме того, главу государства попросили прокомментировать сообщения на Западе о том, что российская сторона якобы просила прислать корейских добровольцев для участия в СВО.
"У нас нет такой необходимости - приглашать для боевых действий людей со стороны", - сказал он.
В свою очередь его белорусский коллега подчеркнул, что, во-первых, западникам надо самим посчитать сначала, сколько они уже направили своих наемников для участия в украинском конфликте, прежде чем пытаться в чем-то упрекать Россию.
"А, во-вторых, это опасное заявление со стороны Запада", - предупредил Лукашенко. Ведь они, по его словам, "спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы воинские части, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - заметил белорусский лидер.