Лукашенко посоветовал западникам поискать бревно в собственном глазу

"А, во-вторых, это опасное заявление со стороны Запада", - предупредил Лукашенко. Ведь они, по его словам, "спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы воинские части, готовые зайти в Украину. В свой глаз надо посмотреть и там поискать какое-нибудь бревно, а не упрекать других", - заметил белорусский лидер.