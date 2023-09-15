В Раде заявили, что выборы не входят в проект госбюджета на 2024 год

Расходы на проведение выборов не входят в проект государственного бюджета Украины на 2024 год. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк .

— Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены. Когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял четыре миллиарда гривен (108,3 миллиона долларов), — приводит его слова РИА Новости.

Тем временем государственный долг Украины продолжил расти и достиг нового рекорда — он составил почти 133 миллиарда долларов, увеличившись за месяц почти на четыре миллиарда долларов. Согласно данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете страны на 2023 год заложен рост максимального объема государственного долга до 172,7 миллиарда долларов, что равняется 102,3 процента от предполагаемого уровня ВВП на 2024 год.