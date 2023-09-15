В Раде заявили, что выборы не входят в проект госбюджета на 2024 год
Расходы на проведение выборов не входят в проект государственного бюджета Украины на 2024 год. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
— Все, интрига снята: расходы на выборы в следующем году не предусмотрены. Когда в 2019 году были выборы, бюджет ЦИК составлял четыре миллиарда гривен (108,3 миллиона долларов), — приводит его слова РИА Новости.
Тем временем государственный долг Украины продолжил расти и достиг нового рекорда — он составил почти 133 миллиарда долларов, увеличившись за месяц почти на четыре миллиарда долларов. Согласно данным комитета Верховной рады по финансам, в бюджете страны на 2023 год заложен рост максимального объема государственного долга до 172,7 миллиарда долларов, что равняется 102,3 процента от предполагаемого уровня ВВП на 2024 год.
28 июля государственный бюджет Украины получил от Всемирного банка дотации в размере полутора миллиардов долларов под гарантии японского правительства. Как заверили в минфине страны, деньги будут направлены исключительно на восстановление экономики и укрепление социальной защиты населения.