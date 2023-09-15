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«Российские дроны подрывают наступление ВСУ»

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Российские силы активно используют дроны-камикадзе «Ланцет» и управляемые авиабомбы, чтобы подорвать контрнаступление ВСУ, пишет The Washington Post. Аналитики и украинские военные рассказали изданию, что «Ланцеты» часто используются для поражения транспорта ВСУ.

The Washington Post отметила, что Россия играет на слабостях ВСУ - ограниченных системах ПВО и нехватке истребителей. Авиабомбы были «дооборудованы крыльями и системой наведения по GPS, что позволяет им спускаться к цели, например, к командным пунктам». Модификации позволяют поражать менее массивные цели и тем самым дают важное преимущество. Украинский военный рассказал изданию, что американские боевые машины пехоты Bradley хорошо защищены от некоторых мин и противотанковых ракет, но не от дронов. Если беспилотник попадает в моторный отсек Bradley, это уничтожает машину, ее броня горит.

«Польша может заблокировать членство Украины в ЕС»

Министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса спросили, продлит ли ЕС запрет на импорт украинского зерна, он ответил, что «чутье подсказывает, что его следует продлить», сообщает Do Rzeczy. Также журналисты задали министру вопрос, будет ли выгодно польским фермерам возможное вступление Украины в ЕС. Телус подчеркнул, что позиция Польши заключается в «выстраивании возможности вступления Украины в Евросоюз».

В то же время, по его словам, Польша не согласится на присоединение Украины, если польское сельское хозяйство не будет в безопасности. Когда Польша вступала в ЕС, ей были поставлены очень жесткие условия, теперь мы должны ставить условия Украине, подчеркнул министр. Телус добавил, что польское сельское хозяйство никогда не выиграет в соревновании с украинским.

«Байден становится опасным. Уберите его, пока не поздно»

Автор The Telegraph Аллистер Хит заявил, что Джо Байден «больше не годится на пост президента США». По его мнению, для Америки «и для остального свободного мира было бы намного лучше, если бы он ушел в отставку досрочно по причине плохого здоровья или хотя бы не баллотировался на второй срок». Хит заявил, что такое мнение - под запретом среди прибрежных элит США, которые напуганы тем, что в Белый дом может прийти правый республиканец - либо Дональд Трамп, либо его более компетентный, но столь же радикальный соперник.

Поэтому «они делают вид, что не замечают оплошностей, ошибок и трагических признаков быстро ухудшающихся способностей Байдена, и игнорируют тот факт, что он, похоже, защищает своего своенравного сына Хантера от правосудия». Автор отметил, что Трамп, «вероятно, нарушил некоторые законы», но администрация Байдена «злоупотребляет своей властью, используя Министерство юстиции в качестве оружия, чтобы уничтожить его». Хит считает, что США превращаются «в своего рода банановую республику, в которой все предыдущие правители подвергаются судебному преследованию за деяния, совершенные во время их пребывания у власти». Действия Байдена позволяют критикам обвинять Запад в лицемерии, подчеркнул Хит. Автор статьи отметил, что в случае победы на выборах в 2024 году Байден вряд ли продержится полный второй срок из-за своего возраста, поэтому «было бы гораздо лучше положить конец этому фарсу сегодня».

«Выборы в Словакии могут ослабить поддержку Украины»

Ожидаемая сильная поддержка пророссийских партий на выборах в Словакии может повлиять на единство ЕС и НАТО в противостоянии с Москвой, пишет Financial Times. Сменявшие друг друга правительства в Братиславе сохраняли военную поддержку Киева. Но популистские и крайне правые партии «с разной степенью симпатии» к политике России по Украине имеют хорошие шансы присоединиться к правительству, которое сформируется в результате досрочных выборов 30 сентября.

Это вызывает опасения по поводу того, что еще один член ЕС и НАТО станет менее поддерживать Киев, подчеркивает FT. По итогам опросов лидером является партия бывшего премьера Роберта Фицо - Smer. В своей предвыборной кампании он часто говорит о цене, которую Словакии приходится платить за помощь Украине. Фицо заявил, что старается защитить национальный суверенитет от давления НАТО, и раскритиковал поставку самолетов МиГ-29 Киеву без одобрения парламента.

«Западу не удалось перетянуть друзей России на сторону Украины»

Спустя восемнадцать месяцев после начала украинского кризиса западным странам так и не удалось убедить развивающийся мир поддержать Украину, пишет The Wall Street Journal. Многие развивающиеся экономики по-прежнему не хотят принимать чью-либо сторону в конфликте.