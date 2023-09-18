На итальянский остров Лампедуза за сутки на 160 судах прибыли несколько тысяч мигрантов из Африки. Таким образом, буквально за несколько часов коренное население провинции фактически стало меньшинством.

Власти острова были вынуждены объявить чрезвычайное положение в связи с нашествием такого количества мигрантов. Центр по приему беженцев на Лампедузе рассчитан лишь на 400 мест и не в состоянии принять всех прибывших.

Итальянской полиции пришлось несколько раз вмешиваться, чтобы сдержать сотни мигрантов, требовавших, чтобы им дали покинуть причал. В давке погиб 5-летний ребенок, упавший в воду.

Сейчас власти думают над тем, чтобы постепенно переместить прибывающих в другие итальянские города для снижения нагрузки на остров.