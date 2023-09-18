$96.63+0.47103.04-0.19

Тысячи мигрантов высадились на итальянском острове

Slide 1 of 17
1/14
Импровизированный лагерь мигрантов на итальянском острове Лампедуза 
© globallookpress.com
2/14
Ситуация в порту острова Лампедуза 
© globallookpress.com
3/14
Мигранты ждут перемещения на острове Лампедуза 
© globallookpress.com
4/14
Лагерь мигрантов на итальянском острове Лампедуза 
© globallookpress.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/14
Мигранты ждут перемещения на острове Лампедуза 
© globallookpress.com
6/14
Мигранты ждут перемещения на острове Лампедуза 
© globallookpress.com
7/14
Мигранты ждут перемещения на острове Лампедуза 
© globallookpress.com
8/14
Мигранты ждут перемещения на острове Лампедуза 
© globallookpress.com
9/14
Виды острова Лампедуза, где высадились более 6000 тысяч мигрантов 
© globallookpress.com

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/14
Мигранты ждут перемещения на острове Лампедуза 
© globallookpress.com
11/14
Мигранты танцуют на площади на острове Лампедуза во время праздника 
© globallookpress.com
12/14
Ситуация в порту острова Лампедуза 
© EPA/TACC
13/14
Ситуация в порту острова Лампедуза 
© Zuma/TACC
14/14
Сотрудник полиции острова Лампедуза и незаконные мигранты, высадившиеся на остров 
© Zuma/TACC

    На итальянский остров Лампедуза за сутки на 160 судах прибыли несколько тысяч мигрантов из Африки. Таким образом, буквально за несколько часов коренное население провинции фактически стало меньшинством.

    Власти острова были вынуждены объявить чрезвычайное положение в связи с нашествием такого количества мигрантов. Центр по приему беженцев на Лампедузе рассчитан лишь на 400 мест и не в состоянии принять всех прибывших.

    Итальянской полиции пришлось несколько раз вмешиваться, чтобы сдержать сотни мигрантов, требовавших, чтобы им дали покинуть причал. В давке погиб 5-летний ребенок, упавший в воду.

    Сейчас власти думают над тем, чтобы постепенно переместить прибывающих в другие итальянские города для снижения нагрузки на остров.

    Что сейчас происходит на острове Лампедуза – в галерее «Рамблера».

    Рамблер: главные новости