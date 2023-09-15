«Аль-Каида»* пригрозила Франции террористическими атаками

Террористическая организация «Аль-Каида»*, запрещенная в России, пригрозила атаковать шведские и французские ведомства. Об этом со ссылкой на заявление террористов пишет Figaro.

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«Аль-Каида* на Аравийском полуострове» пригрозила атаковать «министерство» в Париже и уничтожить «шведское посольство»», - пишет газета.

По данным издания, заявление террористической группировки было проиллюстрировано коллажем с изображением мужчины в капюшоне, вооруженного винтовкой, который позирует на фоне плачущих французских полицейских.

При этом угрозы были сделаны на фоне недавних акций по сожжению Корана в Швеции. А эксперт специализирующегося на терроризме аналитического центра также обратил внимание на запрет во Франции ношения мусульманской одежды абайи в школах. ПО его словам, такой запрет усиливает риск терактов.

Политические активисты летом 2023 года провели несколько акций с сожжением Корана в Швеции и Дании. Совет ООН по правам человека (СПЧ) принял резолюцию, которая осуждает акции с сожжением священных книг. Против выступили Бельгия, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Монтенегро, Румыния, Великобритания и США. Россия не участвовала в голосовании, поскольку не является членом СПЧ, но поддержала документ.