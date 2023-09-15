Минздрав: число раненых при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ возросло до 15

Украинская армия нанесла удар по Новой Каховке в ДНР. Погиб как минимум один человек, пострадали 12 жителей города. Об этом сообщает РИА Новости. По словам мэра Новой Каховки, первый удар был нанесен ракетой, сейчас город обстреливается из минометов и артиллерии. В результате атаки повреждены не менее четырех домов и школа. Накануне при обстреле курского села Теткино при погиб человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».