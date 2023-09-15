Грузия жестко потребовала от ЕС предоставить статус страны-кандидата

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства заявил о требовании к ЕС предоставить стране статус кандидата, что должно быть решено до конца года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Напомнив, что накануне правительство утвердило план деолигархизации, он пообещал максимум до конца сентября выполнить все 12 рекомендаций ЕС, выдвинутых Брюсселем к Тбилиси в прошлом году, когда статус предоставили Украине и Молдове, разочаровав Грузию.

«Мы сделали максимум с нашей стороны», – сказал премьер-министр.

Как отметил Ираклий Гарибашвили, «Грузия требует заслуженного статуса» и «не смирится» с возможным отказом.