Представителя МИД КНР спросили об исчезновении министра обороны

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге не стала давать какие-либо комментарии по поводу слухов о якобы «исчезновении» китайского министра обороны Ли Шанфу.

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Дипломат уточнила, что она «не ознакомлена с соответствующей ситуацией».

Активно поднимать вопрос об «исчезновении» министра обороны КНР Ли Шанфу начали западные СМИ. В частности, агентство Reuters проинформировало о том, что министр не появлялся на публике уже более двух недель. Оно сослалось на неназванные осведомленные источники. Также агентство уточнило, что он не появился на запланированной встрече с представителями Вьетнама.

В 2018 году властями США были введены против Ли Шанфу рестрикции из-за закупок Китаем российского оружия. Тогда он возглавлял главное управление НОАК по закупкам и разработке вооружений.