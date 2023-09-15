Стала известна причина внесения Ким Чен Ына в базу «Миротворца»

Лидер КНДР Ким Чен Ын внесен в базу украинского ресурса «Миротворец», где публикуются данные людей, которых создатели портала считают врагами Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Датой внесения его в базу значится 6 сентября. Причиной внесения указано в том числе «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и пособничество РФ. На сайте указаны личные данные Ким Чен Ына, а также отмечено, что он находится под санкциями различных стран мира.

Напомним, что во вторник, 12 сентября, Ким Чен Ын приехал в Россию по приглашению президента России Владимира Путина. Их встреча на космодроме «Восточный» продлилась в разных форматах больше 5 часов. Позднее лидер КНДР посетил заводы в Комсомольск-на-Амуре, а во Владивостоке ознакомился с возможностями Тихоокеанского флота и изучил ряд объектов Академии наук РФ.