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Конгрессвумен Грин призвала США не разжигать прокси-войну с Россией

Украина не является американским штатом, поэтому США не должны разжигать прокси-войну с Россией, призвала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

В США призвали не разжигать прокси-войну с Россией
© globallookpress.com

Конгрессвумен заявила, что не будет голосовать ни за один законопроект о предоставлении помощи Киеву.

"Украина не является 51-м американским штатом. Задача нашего министерства обороны - защищать Америку и предотвращать войны, а не разжигать прокси-войну с Россией", - написала законодатель в своих соцсетях.

Ранее Тейлор Грин заявила, что США должны добиваться мира на Украине, а не финансировать "прокси-войну" с Россией.