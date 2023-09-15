В США призвали не разжигать прокси-войну с Россией

Украина не является американским штатом, поэтому США не должны разжигать прокси-войну с Россией, призвала член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин.

Конгрессвумен заявила, что не будет голосовать ни за один законопроект о предоставлении помощи Киеву.

"Украина не является 51-м американским штатом. Задача нашего министерства обороны - защищать Америку и предотвращать войны, а не разжигать прокси-войну с Россией", - написала законодатель в своих соцсетях.