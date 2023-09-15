В Германии обрушилась бетонная фигура Меркель на лошади

Бетонная фигура экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, расположенная в Верхнем Пфальце, обрушилась. Памятник политику простоял меньше двух лет. Трехметровая фигура бывшего канцлера разрушилась ночью, об этом сообщил скульптор, создавший данный памятник, Вильгельм Кох, пишет EADaily.

К сожалению, 3D-принт оказался не очень прочным и не пригоден для использования на открытом воздухе, — заявил скульптор.

Открытие памятника состоялось в 2021 году в музее Темпель в Этсдорфе, когда Меркель еще занимала должность главы правительства Германии. Фигура представляла собой изображение политика на лошади в брюках и куртке, которые та часто носила. Руки скульптуры были сложены перед животом, образовывая так называемый «ромб Меркель» — жест, который образуют пальцы. Памятник был сделан из переработанного легкого бетона с использованием 3D-принтера.