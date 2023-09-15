Трамп назвал предстоящие выборы последним шансом для спасения США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что намерен принять участие в президентских выборах, чтобы спасти страну, которая «катится в ад». Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление политик сделал в интервью радио SiriuxXM.

«Наша страна катится в ад. Я верю, что у страны есть последний шанс. Это самые важные выборы, которые когда-либо у нас были», - подчеркнул Дональд Трамп.

Он выразил уверенность в том, что в случае своей победы сможет быстро изменить ситуацию и остановить «разрушение страны». При этом, бывший глава Белого дома отметил, что в этом ему не помешает уголовное преследование.

«США находятся в беде, над ними все смеются», - добавил Трамп.

В 2023 году Трамп столкнулся с серией обвинений и судебных процессов. В мае суд признал его виновным в сексуализированном насилии в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл (это гражданский приговор, он не создает юридических препятствий для планов Трампа по переизбранию в 2024 году).