Дуда анонсировал встречу с Зеленским

Президент Польши Дуда заявил, что в скором времени встретится с Зеленским
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что через несколько дней проведёт встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Мы договорились о встрече в Нью-Йорке через несколько дней с президентом Украины Владимиром Зеленским», — приводит его слова издание Klymenko Time.
Польский лидер уточнил, что стороны намерены обсудить ситуацию с украинским зерном.
Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что украинское сельское хозяйство представляет угрозу для Евросоюза.
Также сообщалось, что Украина и Польша начали «аграрную войну» из-за зерновой сделки.