В Турции опровергли утверждения об отсрочке переговоров с РФ по газовому хабу

"С тех пор как они предложили нам эту газовую торговую платформу, произошло землетрясение, а также прошли выборы. Так что это был своего рода период паузы, но сейчас мы снова ведем переговоры. Если мы хотим получить больше газа, если мы хотим привлечь больше игроков в игру, то, возможно, новая биржа может быть более значимой. Мы не против создания дополнительной площадки для торговли газом. Но если у нас сейчас есть работающая газовая торговая площадка, то нам не нужно ждать еще год, чтобы начать эту торговую операцию", - сообщил министр на брифинге в Анкаре для небольшой группы журналистов, среди которых был корреспондент ТАСС.