Трамп отреагировал на предъявление сыну Байдена обвинения
Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал предъявление обвинения сыну нынешнего главы Белого дома, заметив, что незаконное хранение огнестрельного оружия было единственным преступлением Хантера Байдена, котором не замешан американский лидер, сообщает Fox News.
Издание отмечает, что Дональд Трамп «нацелился на министерство юстиции США», разместив комментарий по поводу Хантера Байдена в своей соцсети Truth Social.
«Обвинение в использовании оружия было единственным преступлением, совершенном Хантером Байденом, в котором не замешан Кривой Джо Байден», - написал бывший американский лидер.
Ранее присяжные судебного округа в американском штате Делавэр предъявили три обвинения сыну действующего президента США Хантеру Байдену. Два обвинения связаны с тем, что Хантер предъявил ложную информацию во время приобретения пистолета «Кольт» – он скрыл факт употребления наркотиков. А третье с тем, что сын президента Джо Байдена продолжил употреблять наркотики уже во время хранения оружия.
Максимальное наказание по этим статьям составляет 25 лет тюремного заключения, сыну президента также грозит штраф в размере 750 тысяч долларов.