Трамп отреагировал на предъявление сыну Байдена обвинения

Издание отмечает, что Дональд Трамп «нацелился на министерство юстиции США », разместив комментарий по поводу Хантера Байдена в своей соцсети Truth Social.

Ранее присяжные судебного округа в американском штате Делавэр предъявили три обвинения сыну действующего президента США Хантеру Байдену. Два обвинения связаны с тем, что Хантер предъявил ложную информацию во время приобретения пистолета «Кольт» – он скрыл факт употребления наркотиков. А третье с тем, что сын президента Джо Байдена продолжил употреблять наркотики уже во время хранения оружия.