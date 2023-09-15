В Праге рассказали об опасном для Запада варианте мира на Украине

Глава МИД Чехии Ян Липавский призвал западные страны продолжить поддержку Украины, несмотря на отсутствие успехов в контрнаступлении, сообщает Bloomberg. По его мнению, мир, заключенный не на условиях Киева, опасен для Запада.

Липавский считает, что любая мирная инициатива, навязанная Украине без ее согласия, «будет иметь неприятные последствия для Запада, поскольку не сможет провести черту под российским империализмом».

«Если Украину вынудят принять решение, которое она не одобряет, Запад проиграет, у наших границ будет 40-миллионная нация, которая будет чувствовать себя преданной», - сказал Липавский.

Пока контрнаступление Украины замедляется и приближается зима, главный дипломат Чехии призвал союзников Киева сохранять решимость, хотя ВСУ и не удается добиться прорыва, отмечает Bloomberg. «Настоящим врагом» он назвал «экспансионистские амбиции» России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине не может быть достигнут лишь прекращением огня и закреплением фактического положения дел.