МИД Кубы поспорил с послом в РФ о воюющих на Украине кубинцах

Глава МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что Гавана не разрешает своим гражданам участие в конфликтах в качестве наемников, сообщает Reuters. Агентство отмечает, что это противоречит заявлению посла Кубы в Москве, сделанному днем ранее, что кубинские власти не против законного участия своих граждан в российской спецоперации на Украине.

«Однозначная и непоколебимая позиция кубинского правительства в соответствии с его национальным законодательством противоречит участию кубинских граждан в конфликтах любого рода, а также направлена против наемничества и торговли людьми», - подчеркнул Родригес.

Ранее в МВД Кубы заявили о выявлении сети, которая вербовала кубинцев для участия в боевых действиях на Украине.

В МИД страны позже рассказали, что завербовать пытались проживающих в России кубинских граждан и некоторых местных жителей на Кубе.

В МИД подчеркнули, что Куба не участвует в конфликте на Украине и занимает «твердую и четкую историческую позицию против наемничества», а также играет активную роль в ООН, продвигая отказ от этой практики.

На прошлой неделе кубинские власти заявили, что арестовали 17 человек по обвинениям, связанным с вербовкой людей для участия в конфликте на Украине.