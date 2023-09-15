Китай поставил оспу обезьян в один ряд с COVID-19

Китай будет применять к оспе обезьян меры профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями класса B, как к коронавирусу, кори, птичьему гриппу и СПИДу. Об этом со ссылкой на заявление государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР пишет РИА Новости.

В комитете отметили, что оспа обезьян будет включена в программу борьбы с инфекционными заболеваниями класса B с 20 сентября.

Всего в Китае есть три класса инфекционных заболеваний: А, В, С. До января этого года в связи с пандемией СOVID-19 относился к классу А, затем категория была изменена. Кроме того, к классу B относятся СПИД, корь, птичий грипп, туберкулез легких.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус объявил об отмене режима чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян. Режим ЧС из-за оспы обезьян был введен в области здравоохранения в августе 2022 года. С начала эпидемии в ВОЗ поступило более 87 тысяч сообщений о случаях заражения, а также сообщения о 140 смертельных исходах из 111 стран.