Трамп отреагировал на предъявление сыну Байдена обвинения

Дональд Трамп нацелился на министерство юстиции США в связи с предъявлением обвинения сыну президента Байдена Хантеру Байдену относительно хранения огнестрельного оружия. Бывший президент заявил в сообщении в своей соцсети Truth Social, что обвинение в использовании оружия было "единственным преступлением, совершенным Хантером Байденом, в котором не замешан Кривой Джо Байден", сообщает Fox News.

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Хантер Байден в обвинительном заключении, поданном в четверг в федеральный суд штата Делавэр специальным прокурором, курирующим это дело, обвиняется во лжи о своем употреблении наркотиков, когда он купил оружие в 2018 году. Ему грозит до 25 лет тюремного заключения. Обвинения, выдвинутые через несколько недель после провала сделки о признании вины, являются последним поворотом в длительном расследовании дела сына президента, которое может привести к громкому судебному разбирательству перед вероятным "матчем-реваншем" между Байденом-старшим и Трампом на президентских выборах 2024 года.

Трамп также раскритиковал министерство юстиции и демократов за то, что он назвал "ужасной, очень несправедливой и по большей части незаконной охотой на ведьм", ссылаясь на федеральные обвинения, выдвинутые в его адрес и связанные с нападением на Капитолий США 6 января 2021 года и его обращением с секретными документами после ухода из Белого дома.

Трамп был не единственным кандидатом в президенты от Республиканской партии, который отреагировал на громкие события, связанные с Хантером Байденом. Мультимиллионер, биотехнологический предприниматель Вивек Рамасвами заявил в своем аккаунте в социальной сети, что "сегодняшнее обвинение Хантеру Байдену - это дымовая завеса".