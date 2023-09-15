Норвегия столкнулась с разногласиями по въезду российских машин

В правительстве Норвегии идут споры по поводу запрета на въезд в страну на автомобилях с российскими номерами, пишет The Barent Observer (BO).

«Мы приняли к сведению заявление Европейской комиссии и его интерпретацию и более внимательно изучаем, что это будет означать для норвежского законодательства», — заявили в МИД Норвегии.

По словам автора публикации, ЕС запрещает «покупать, импортировать или передавать, среди прочего, автомобили из России». Норвегия не входит в Евросоюз, и норвежская интерпретация этого правила позволяет владеть автомобилем, зарегистрированным в России, в течение непродолжительного времени. Это не считается нарушением санкций.