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Байден вспомнил о разговоре с Путиным про Китай

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Глава администрации США Джо Байден в ходе выступления на тему ситуации в экономике страны вспомнил свою встречу с Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году, на которой он якобы сказал президенту России, что Пекин «не так уж и уважает» Москву. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Байдена, с российским лидером они говорили о стратегической стабильности. При этом, как отметил президент США, он не ждал, что Москва сможет привлечь к переговорам Пекин.

«У вас много проблем. И Китай не так уж и сильно уважает вас», - процитировал глава Белого дома свои слова, сказанные Путину.

На Украине Коломойскому предъявили новые обвинения

На Украине предъявили новые обвинения Игорю Коломойскому, сообщает ТАСС.

Как заявил советник главы офиса президента Сергей Лещенко, бизнесмену сообщили о подозрении в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.

Новые обвинения были предъявлены в следственном изоляторе в присутствии адвоката.

Южная Корея допускает введение санкций против РФ за нарушение резолюций СБ ООН

Правительство Южной Кореи допускает введения односторонних санкций против России и КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление южнокорейского министра иностранных дел Пака Чина.

По его словам, это произойдет в случае достижения договоренностей о поставках оружия между Москвой и Пхеньяном. В этом случае будут нарушены резолюции ООН.

Отмечается, что торговля оружием с Северной Кореей запрещена резолюциями Совета Безопасности ООН.

СМИ: Украина обвинила Польшу в создании трудностей с транзитом зерна

Украинские власти обвинили Польшу в намеренном препятствовании транзиту зерна во время заседания координационной платформы по экспорту Украины, сообщает ТАСС.

Как заявил высокопоставленный дипломат Евросоюза, ситуация возникла очень напряженная в связи с эмоциональностью украинской стороны.

Отмечается, что Киев во время встречи обвинил Варшаву в намеренном проведении ветеринарных проверок, из-за которых увеличилось время ожидания на пограничных переходах до 12 дней.

Антонов заявил, что Вашингтон тщетно надеется обрушить российскую экономику

Американские власти изобретают дополнительные способны нанести урон России, однако Вашингтон тщетно надеется обрушить российскую экономику, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в США Анатолия Антонова.

Так он отреагировал на очередную волну антироссийских ограничений.