Си Цзиньпин заявил о намерении Китая развивать безопасные ж/д перевозки в Европу

Китайские власти будут содействовать эффективному и безопасному развитию железнодорожных перевозок из своей страны в Европу. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай продолжит вместе со всеми [заинтересованными] сторонами <...> содействовать более качественному, эффективному и безопасному развитию железнодорожных перевозок между КНР и Европой", - говорится в послании, которое китайский лидер направил участникам проходящего в провинции Цзянсу (восток страны) форума китайско-европейского международного сотрудничества в области железнодорожных перевозок.

Как он уточнил, Пекин стремится к мирному, открытому и инклюзивному сотрудничеству, к обмену опытом и обоюдно выгодному взаимодействию.

Си Цзиньпин подчеркнул, что железнодорожные перевозки из КНР в Европу "эффективно обеспечивают стабильность международных цепочек поставок".