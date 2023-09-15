Премьер Японии заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном в любое время

Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов встретиться с лидером КНДР "в любое время" и "без предварительных условий". Об этом на регулярной пресс-конференции сообщил журналистам генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Премьер-министр [Фумио] Кисида выражает готовность без предварительных условий в любое время напрямую контактировать с председателем Ким Чен Ыном", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что премьер продолжает доносить до КНДР свою готовность решить все существующие вопросы в японско-северокорейских отношениях и "вместе открыть дверь в новую эпоху" двусторонних отношений. "Встречу на высшем уровне необходимо провести, и мы намереваемся продолжить усилия в этом направлении в рамках консультаций на высоком уровне, которые будут вестись под личным контролем премьера", - добавил Мацуно.

Ранее Кисида, как и его предшественники в последние годы, неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.