Еврокомиссию призвали рассказать «правду» об импорте СПГ из России

Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с вопросами о причинах рекордного роста поставок российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз (ЕС). «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма Андруэ под заголовком «Правда о резком увеличении импорта российского сжиженного природного газа».

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«План REPowerEU был направлен на то, чтобы положить конец нашей сильной зависимости от природного газа из России. Еврокомиссия ранее заявляла: "Благодаря мерам, изложенным в плане REPowerEU, мы могли бы постепенно сократить использование ископаемого топлива как минимум на 155 миллиардов кубических метров, то есть на общий объем газа, который мы импортировали из России в 2021 году"», — говорится в ее обращении.

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Вместе с тем депутат приводит информацию газеты Financial Times. В своем письме Андруэ цитирует издание: «ЕС намерен импортировать рекордные объемы сжиженного природного газа из России в этом году, несмотря на стремление к тому, чтобы Союз отказался от российского ископаемого топлива к 2027 году».

По данным Global Witness, «в период с января по июль 2023 года страны ЕС закупили 22 миллиона кубических метров СПГ по сравнению с 15 миллионами кубических метров за тот же период в 2021 году -- рост на 40%. (...) Это гораздо более резкий рост, чем средний мировой рост импорта российского СПГ, который составляет 6%» Матильда Андруэ

Она также ссылается на данные Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA), который ранее предоставлял прогноз о том, что к 2030 году спрос на СПГ в Европе может достичь от 150 до 190 миллиардов кубических метров.

Европарламентарий просит ЕК подтвердить подлинность вышеупомянутых данных и спрашивает Комиссию о возможных решениях проблемы импорта российского газа.

Может ли Еврокомиссия подтвердить, что эти цифры верны? По мнению Комиссии, является ли возможным решением увеличение доли американского газа в европейском импорте несмотря на то, что выбросы парниковых газов из него будут на 20–45% больше, чем из российского газа? Матильда Андруэ