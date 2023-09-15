Кандидат в президенты Аргентины пообещал не развивать отношения с Россией

В Аргентине кандидат в президенты Хавьер Милей заявил, что в случае своей победы на выборах не будет развивать отношения с Москвой, Пекином и также бразильскими властями, сообщает РИА Новости.

Он сообщил, что не намерен вести бизнес не только с Китаем, но «ни с одним коммунистом». Милей назвал себя защитником «свободы, мира и демократии». По словам политика, коммунисты, китайцы к этому не относятся. При этом он упомянул президента России Владимира Путина и его бразильского коллегу Луиса Инасиу Лулу да Силву.

При этом Милей оговорился, что это не значит, что аргентинцы не могут торговать с ними. «Если они хотят торговать с Китаем, Россией, Бразилией, это их проблема», — указал он.

Сегодня КНР и Бразилия являются одними из крупнейших торговых партнёров Аргентины.

Милей одержал победу на праймериз 13 августа. Он заявил, что намерен провести радикальные реформы в стране. Он предлагает упразднить Центральный банк, что, по его мнению, позволит решить экономические проблемы Аргентины. Также кандидат хочет отказаться от национальной валюты и перевести страну на доллары, провести приватизацию госкомпаний, включая сферу образования и здравоохранения.