В Марокко предоставят прямую финансовую помощь лишившимся домов из-за землетрясения

Правительство Марокко в рамках реализации программы по переселению граждан, оставшихся без жилья после мощного землетрясения, которое произошло 8 сентября, предоставят прямую финансовую помощь пострадавшим, сообщает ТАСС.

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Таковы итоги рабочего совещания, прошедшего 14 сентября при участии короля Мухаммеда VI и членов кабмина. Межминистерская комиссия подготовила и представила монарху программу переселения. Как ожидается, под нее попадут около 50 тысяч полностью или частично разрушенных единиц жилья в пяти провинциях Марокко.

Ожидается временное переселение людей из районов, где случилось стихийное бедствие, в места, где они смогут укрыться от холода и осадков. Кроме того, власти предоставят каждому пострадавшему домохозяйству помощь в размере 30 тысяч дирхамов ($2,9 тыс.).