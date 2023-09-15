В Марокко предоставят прямую финансовую помощь лишившимся домов из-за землетрясения
Правительство Марокко в рамках реализации программы по переселению граждан, оставшихся без жилья после мощного землетрясения, которое произошло 8 сентября, предоставят прямую финансовую помощь пострадавшим, сообщает ТАСС.
Таковы итоги рабочего совещания, прошедшего 14 сентября при участии короля Мухаммеда VI и членов кабмина. Межминистерская комиссия подготовила и представила монарху программу переселения. Как ожидается, под нее попадут около 50 тысяч полностью или частично разрушенных единиц жилья в пяти провинциях Марокко.
Ожидается временное переселение людей из районов, где случилось стихийное бедствие, в места, где они смогут укрыться от холода и осадков. Кроме того, власти предоставят каждому пострадавшему домохозяйству помощь в размере 30 тысяч дирхамов ($2,9 тыс.).
Также решено оказать срочные меры по восстановлению жилья, которые будут реализованы после экспертиз и подготовки площадок. С этой целью запланировано предоставление прямой финансовой помощи в размере 140 тыс. дирхамов ($13,8 тыс.) для владельцев полностью разрушенных домов и 80 тыс. дирхамов ($7,8 тыс.) для покрытия восстановительных работ в частично разрушенных строениях.