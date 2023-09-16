Аргентинский дипломат высказался о возможном отказе от связей с Россией

Отказ от развития отношений с Россией , Китаем и Бразилией станет трагедией для этой латиноамериканской страны, пишет РИА Новости со ссылкой на аргентинского посла в Венесуэле Оскара Лаборде.

«Мы стоим перед очень важной дилеммой, поскольку приход Милея к власти может стать трагедией для нашей страны», — высказался он.

Ранее Милей в беседе с журналистом Такером Карлсоном пообещал, что в случае победы на выборах не будет развивать отношения с Россией, Китаем и Бразилией. Политик назвал себя защитником свободы, мира и демократии.