Доминикана закрывает границу на фоне конфликта с Гаити

Власти Доминиканской республики 15 сентября закроют сухопутную, морскую и воздушную границу на фоне разногласий с Гаити вокруг строительства отводного канала из реки Масакре, разделяющей две страны, сообщает Acento со ссылкой на заявление президента Доминиканы Луиса Абинадера.

Такое решение принял Совет национальной безопасности и планирования Доминиканы. Минобороны, армия, флот, ВВС готовы выполнить это положение. По словам главы государства, решение закрыть пункты пограничного перехода не говорит об остановке диалога с Гаити. Проблема в том, что власти соседней страны не контролируют происходящее на ее территории, в частности, — строительство отводного канала на пограничной реке Масакре.

По данным издания, гаитянские фермеры, которые 1 сентября возобновили работы по строительству отводного канала, говорят, что эти работы не организованы властями, не имеют политической поддержки и спонсируются множеством жителей этого региона, а также диаспорой за рубежом. Они уверяют, что отводной канал является для них жизненной необходимостью и не намерены останавливать работы, несмотря на требования Доминиканы.