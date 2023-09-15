Дипломат РФ: Гутерриш обязан использовать процедуру арбитража из-за действий США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязан задействовать процедуру арбитража из-за невыполнения США своих обязательств в рамках соглашения о стране пребывания всемирной организации. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании комитета по сношениям с принимающей стороной.