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Дипломат РФ: Гутерриш обязан использовать процедуру арбитража из-за действий США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обязан задействовать процедуру арбитража из-за невыполнения США своих обязательств в рамках соглашения о стране пребывания всемирной организации. Об этом заявила заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая, выступая на заседании комитета по сношениям с принимающей стороной.

Дипломат РФ: Гутерриш обязан использовать процедуру арбитража из-за действий США
© РИА Новости

"Генсекретарь обязан задействовать арбитражную процедуру, прямо предусмотренную разделом 21 cоглашения, а мандат на ее запуск по упомянутому разделу ему давно выдан Генассамблеей", - подчеркнула дипломат.