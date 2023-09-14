Госдеп вызовет посла РФ из-за высылки двух американских дипломатов
Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Белый дом планирует вызвать главу российского посольства в Вашингтоне из-за высылки двух американских дипломатов из Москвы. Об этом сообщает Life.
Такое заявление Миллер сделал во время брифинга.
«Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной. Мы ответим должным образом на эти действия. Мы сожалеем, что Россия приняла такое решение», – заявил он.
Миллер также добавил, что этот шаг России ещё раз иллюстрирует, что Кремль «выбрал конфронтацию», вместо конструктивного диалога. На вопрос о том, вызовут ли российского дипломата в Госдеп, руководитель пресс-службы дал утвердительный ответ. При этом о конкретных шагах Вашингтона Миллер говорить отказался.
Ранее Россия объявила персонами нон грата двух сотрудников посольства США в Москве.