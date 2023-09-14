Госдеп  вызовет посла РФ из-за высылки двух американских дипломатов

Руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Белый дом планирует вызвать главу российского посольства в Вашингтоне из-за высылки двух американских дипломатов из Москвы . Об этом сообщает Life .

«Эта ничем не спровоцированная высылка наших дипломатических сотрудников является совершенно необоснованной. Мы ответим должным образом на эти действия. Мы сожалеем, что Россия приняла такое решение», – заявил он.

Миллер также добавил, что этот шаг России ещё раз иллюстрирует, что Кремль «выбрал конфронтацию», вместо конструктивного диалога. На вопрос о том, вызовут ли российского дипломата в Госдеп, руководитель пресс-службы дал утвердительный ответ. При этом о конкретных шагах Вашингтона Миллер говорить отказался.