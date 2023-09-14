В США спрогнозировали высокий риск терактов в стране в 2024 году

В МВБ США заявили, что в 2024 году в стране сохранится высокий уровень террористической угрозы. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на бюллетень ведомства.

«МВБ ожидает, что угроза насилия со стороны радикализованных лиц в США останется высокой, но принципиально не изменится, в основном проявляясь в виде нападения со стороны одиночных преступников или небольших групп, которые происходят без особого предупреждения», — говорится в тексте документа.

Также там отмечается, что в 2024 году такие международные группировки как «Аль-Каида»* и ИГИЛ* попытаются восстановить свое влияние в стране и совершить атаки из-за рубежа. Кроме того в МВБ предрекли сохранение сложностей в сфере пограничной и иммиграционной безопасности в связи с ситуацией на границе с Мексикой и рост объемов поставок фентанила и других наркотических веществ через южную границу.