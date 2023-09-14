В США назвали обвинения в адрес сына Байдена «дымовой завесой»

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами назвал обвинения против сына действующего американского лидера Хантера Байдена «дымовой завесой». Об этом он написал в своей социальной сети X (бывший Twitter).

Политик потребовал расследовать «продажу внешней политики» семьей главы Соединенных Штатов.

«Это фиговый листок, призванный отвлечь от реальной проблемы: продажа семьей Байдена внешней политики США ради своей финансовой выгоды», — написал он.

Рамасвами также отметил, что политиков нужно удерживать от использования страны в личных целях.