СМИ: Власти Украины объявили об эвакуации населения из Херсонской области

Украинские власти решили эвакуировать гражданское население Херсонской области, сообщают информационные агентства.

Об этом сообщило Agence France-Presse в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.