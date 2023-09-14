СМИ: Власти Украины объявили об эвакуации населения из Херсонской области

AFP: Власти Украины объявили об эвакуации населения из Херсонской области
Украинские власти решили эвакуировать гражданское население Херсонской области, сообщают информационные агентства.
Об этом сообщило Agence France-Presse в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).
Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.
Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.