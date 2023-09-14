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AFP: Власти Украины объявили об эвакуации населения из Херсонской области

Украинские власти решили эвакуировать гражданское население Херсонской области, сообщают информационные агентства.

СМИ: Власти Украины объявили об эвакуации населения из Херсонской области
© РИА Новости

Об этом сообщило Agence France-Presse в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Напомним, еще зимой украинские войска проводили принудительную эвакуацию жителей из Херсона. После разрушения в результате украинских ударов Каховской ГЭС Киев велел устроить эвакуацию жителей районов правобережной части Херсонской области.

Летом власти Купянского района Харьковской области объявили обязательную эвакуацию населения в связи с продвижением российских сил в регионе.