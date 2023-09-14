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Участвующие в деле Хантера Байдена сотрудники ФБР получили угрозы

ФБР создало отдельное подразделение по борьбе с угрозами, которые стали получать сотрудники бюро и прокуроры, участвующие в деле сына президента США Хантера Байдена. Об этом сообщает NBC.

Участвующие в деле Хантера Байдена сотрудники ФБР получили угрозы
© globallookpress.com

«Угрозы в адрес сотрудников ФБР и прокуроров побудило бюро создать отдельное подразделение по борьбе с ними. Это беспрецедентно», — приводит телеканал слова помощника директора по персоналу в ФБР Дженнифер Мур.

Главной причиной угроз в адрес сотрудников ФБР и прокуроров является «недостаточно жесткая политика по отношению к сыну президента США Джо Байдена Хантеру, отметили в NBC.

Ранее сообщалось, что сыну американского главы предъявили обвинения на 25 лет тюрьмы. В частности, Хантеру Байдену вменяют незаконное приобретение и хранение оружия.

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