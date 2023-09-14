Министр обороны Украины и генсек НАТО провели телефонный разговор

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел свой первый после назначения на должность 6 сентября телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Умерова, в рамках диалога со Столтенбергом они обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на Вильнюсском саммите, и совместную работу с НАТО по дорожной карте оперативной совместимости.

Министр обороны Украины подчеркнул, что проинформировал генсека Североатлантического альянса об оперативной обстановке в зоне боевых действий.

До этого министр обороны США Ллойд Остин провел телефонные переговоры с украинским коллегой Рустемом Умеровым, в ходе которых стороны обсудили военные нужды Киева.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.