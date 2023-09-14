Нетаньяху в ходе визита в США планирует встретиться с Байденом, Эрдоганом, Зеленским

По ее информации, Нетаньяху вылетит из Израиля в США в воскресенье вечером, сразу после окончания в Израиле праздника Рош ха-Шана - еврейского Нового года. Его поездка в Соединенные Штаты будет носить статус государственного визита, указали в канцелярии.