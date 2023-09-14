Сыну Байдена предъявлены обвинения на 25 лет тюрьмы

Присяжные судебного округа в американском штате Делавэр предъявили три обвинения сыну действующего президента США Хантеру Байдену. Максимальное наказание по предъявленным статьям достигает 25 лет тюремного заключения и штраф в размере 750 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, два обвинения связаны с тем, что Хантер предъявил ложную информацию во время приобретения пистолета «Кольт» – он скрыл факт употребления наркотиков. Третье обвинение связано с тем, что Хантер продолжил употреблять наркотики уже во время хранения оружия.

Помимо этого, Хантера Байдена обвинили в двух эпизодах неуплаты налогов на сумму более 100 тысяч долларов. Однако обвиняемый пошёл на сделку со следствием, из-за чего данные обвинения были отозваны.