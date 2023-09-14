Боррель проконсультируется с Россией по вопросу о снятии санкций с Ирана

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил о планах консультироваться по вопросу снятия санкций с Ирана со всеми участниками иранской сделки, в том числе с Россией . Его слова передает ТАСС .

По его словам, министры иностранных дел Великобритании, Германии и Франции уведомили Европейский союз, что они не намерены снимать санкции с Ирана 18 октября. Боррель рассказал, что разослал письмо глав МИД этих трех страны другим участникам совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а именно Китаю, Ирану и России.