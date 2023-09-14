Европейские страны не стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине из-за сильной зависимости от США. Об этом заявил в беседе с РИА Новости голландский правозащитник Якоб де Йонге.

«Если бы европейские лидеры честно взглянули на ситуацию на Украине, то они увидели бы, что мир и окончание войны — в их интересах, в интересах Европы, так как война стоит дорого Европе», — отметил он.

При этом от Европы не исходят предложения по урегулированию украинского кризиса, а заявления западных политиков посвящены лишь санкциям и эскалации конфликта, но не нарративу о мире, подчеркнул правозащитник.

Текущая ситуация, отметил де Йонге, показала, что Европа и ее безопасность находятся в большой зависимости от США. По его словам, Европа потеряла свою свободу и ее внешнеполитический курс больше не характеризуется независимостью.

Что касается США, ранее рассказал правозащитник, то они стремятся заморозить конфликт на Украине. Де Йонге предположил, что на Украине США хотят воплотить «корейский сценарий», то есть просто заморозить линию фронта.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о том, что западные страны подталкивают киевский режим к повышению ставок. Он отметил, что США и НАТО предпочитают накачивать Украину оружием вместо того, чтобы мирно урегулировать конфликт за столом переговоров.