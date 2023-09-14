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Киев и Бразилиа согласовали позиции перед неделей высокого уровня ООН

Главы МИД Украины и Бразилии Дмитрий Кулеба и Мауро Виейра согласовали позиции перед неделей высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщает глава украинского ведомства, передает «РИА Новости».

Киев и Бразилиа согласовали позиции перед неделей высокого уровня ООН
© РИА Новости

По словам Кулебы, во время телефонного разговора он с Виейра обсудил развитие отношений двух стран.

«Мы также скоординировали наши позиции в преддверии предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН», — добавил он.

Напомним, что мероприятие запланировано на 19-26 сентября.

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