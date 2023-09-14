Киев и Бразилиа согласовали позиции перед неделей высокого уровня ООН

Главы МИД Украины и Бразилии Дмитрий Кулеба и Мауро Виейра согласовали позиции перед неделей высокого уровня Генассамблеи ООН . Об этом сообщает глава украинского ведомства, передает «РИА Новости».

По словам Кулебы, во время телефонного разговора он с Виейра обсудил развитие отношений двух стран.