Киев и Бразилиа согласовали позиции перед неделей высокого уровня ООН
Главы МИД Украины и Бразилии Дмитрий Кулеба и Мауро Виейра согласовали позиции перед неделей высокого уровня Генассамблеи ООН. Об этом сообщает глава украинского ведомства, передает «РИА Новости».
По словам Кулебы, во время телефонного разговора он с Виейра обсудил развитие отношений двух стран.
«Мы также скоординировали наши позиции в преддверии предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН», — добавил он.
Напомним, что мероприятие запланировано на 19-26 сентября.
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