США надеются, что Генсек ООН сможет вернуть Россию в зерновую сделку

Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку
Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что генеральный секретарь всемирной организации сможет вернуть Россию в зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.
Она также добавила, что США ценят попытки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша найти способ вернуть Россию к зерновой сделке.
«Мы ценим то, что генеральный секретарь продолжает активно искать пути возвращения России в черноморскую зерновую инициативу, и мы надеемся, что ему это удастся», – заявила она.
Ранее Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки является приоритетной задачей ООН.
«Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности, многие из которых уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы», – рассказал генеральный секретарь ООН.