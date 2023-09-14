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Белый дом надеется, что Россию получится вернуть в зерновую сделку

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд выразила надежду, что генеральный секретарь всемирной организации сможет вернуть Россию в зерновую сделку. Об этом сообщает ТАСС.

США надеются, что Генсек ООН сможет вернуть Россию в зерновую сделку
© РИА Новости

Она также добавила, что США ценят попытки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша найти способ вернуть Россию к зерновой сделке.

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«Мы ценим то, что генеральный секретарь продолжает активно искать пути возвращения России в черноморскую зерновую инициативу, и мы надеемся, что ему это удастся», – заявила она.

Ранее Гутерриш заявил, что восстановление зерновой сделки является приоритетной задачей ООН.

«Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности, многие из которых уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы», – рассказал генеральный секретарь ООН.

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