США надеются, что Генсек ООН сможет вернуть Россию в зерновую сделку

«Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий: гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности, многие из которых уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы», – рассказал генеральный секретарь ООН.